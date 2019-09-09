Медведев заработал на US Open 1,9 млн долларов
Стала известна сумма, которую заработал российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю. Информация была опубликована на официальном сайте турнира.
Заработок Медведева в качестве призовых составил 1,9 млн долларов. Призовые Надаля чуть превысили сумму в 3,8 млн долларов.
Матч между Надалем и Медведевым продлился почти 5 часов, итоговый счет — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанского теннисиста.СпортЭкономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым