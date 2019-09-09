Татарстанский ЦИК подсчитал 99% протоколов
Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги голосования в Госсовет РТ на 8.30 утра. «Единая Россия» продолжает лидировать с отрывом.
После подсчета 99% протоколов партия набрала 72,53% голосов.
Следом идет КПРФ, которая смогла собрать 10,7%.
«Справедливая Россия» остается на уровне 3,93%, за ней следует ЛДПР с результатом в 3,77%, далее идут «Коммунисты России», набравшие 3,66%.
«Партия пенсионеров» и «Партия роста» показали результат в 2,46% и 1,82% соответственно.ОбществоВласть Татарстан
комментарии