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Татарстанский ЦИК подсчитал 99% протоколов

10:08, 09.09.2019 2
Татарстанский ЦИК подсчитал 99% протоколов
Фото: realnoevremya.ru

Центризбирком Татарстана подвел предварительные итоги голосования в Госсовет РТ на 8.30 утра. «Единая Россия» продолжает лидировать с отрывом.

После подсчета 99% протоколов партия набрала 72,53% голосов.

Следом идет КПРФ, которая смогла собрать 10,7%.

«Справедливая Россия» остается на уровне 3,93%, за ней следует ЛДПР с результатом в 3,77%, далее идут «Коммунисты России», набравшие 3,66%.

«Партия пенсионеров» и «Партия роста» показали результат в 2,46% и 1,82% соответственно.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:26
    каждый раз одно и тоде. ходи не зоди разницы нет
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  • Анонимно 10:55
    Установку четко соблюдают- не меньше 72%. Прошла ночь великих подтасовок!!!
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