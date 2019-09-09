Снос хоккейной арены в Омске засняли на видео

Вчера в социальных сетях было опубликовано видео сноса хоккейного стадиона «Арена Омск», признанного аварийным летом 2018 года.

Работы стартовали еще в начале сентября нынешнего года. Ранее был снят фасад здания, где был изображен ястреб, являющийся символом «Авангарда» — клуба, проводившего на этом стадионе домашние матчи.



Напомним, недавно стало известно, что в Омске построят новую хоккейную арену, стоимость которой составит 10 млрд рублей.