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Снос хоккейной арены в Омске засняли на видео

09:00, 09.09.2019
Снос хоккейной арены в Омске засняли на видео
Фото: vk.com/aerokadr

Вчера в социальных сетях было опубликовано видео сноса хоккейного стадиона «Арена Омск», признанного аварийным летом 2018 года.

Работы стартовали еще в начале сентября нынешнего года. Ранее был снят фасад здания, где был изображен ястреб, являющийся символом «Авангарда» — клуба, проводившего на этом стадионе домашние матчи.

Напомним, недавно стало известно, что в Омске построят новую хоккейную арену, стоимость которой составит 10 млрд рублей.

СпортХоккейОбщество
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