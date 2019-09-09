Татарстан остался в топ-5 регионов по ситуации на рынке труда

Эксперты составили рейтинг российских регионов согласно индексу рынка труда по итогам 2018 года. Татарстан остался на пятом месте списка.

По подсчетам аналитиков «РИА Новости», республика набрала 72,2 балла против 69,6 бала годом ранее. Однако позиция РТ в рейтинге не изменилась.

Татарстан опередили Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ХМАО.

В средней части списка регионы по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно: разница между соседними в списке регионами практически везде менее одного балла.

У двух регионов значение индекса по итогам 2018 года составило менее 20 баллов — это Республика Тыва и Карачаево-Черкесия.