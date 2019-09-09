ЛДПР набрала большинство на выборах в парламент Хабаровского края

Центризбирком подвел итоги голосования на выборах в Законодательную думу Хабаровского края. По итогам обработки 100% протоколов лидером стала партия ЛДПР, набравшая 56,12% голосов.

На втором месте партия КПРФ, у нее 17,24% голосов. «Единая Россия» набрала 12,51%, заняв третью строчку.

Эти три партии преодолели пятипроцентный барьер и вошли в парламент региона, следует из материалов ЦИК РФ.

Далее следуют партии, не попавшие в думу. Четвертое место у «Справедливой России» (3,53%), пятое — у «Коммунистов России» (3,43%). На последних двух позициях расположились Партия роста (1,74%) и партия «Родина» (1,69%).