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ЛДПР набрала большинство на выборах в парламент Хабаровского края

06:18, 09.09.2019
ЛДПР набрала большинство на выборах в парламент Хабаровского края
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком подвел итоги голосования на выборах в Законодательную думу Хабаровского края. По итогам обработки 100% протоколов лидером стала партия ЛДПР, набравшая 56,12% голосов.

На втором месте партия КПРФ, у нее 17,24% голосов. «Единая Россия» набрала 12,51%, заняв третью строчку.

Эти три партии преодолели пятипроцентный барьер и вошли в парламент региона, следует из материалов ЦИК РФ.

Далее следуют партии, не попавшие в думу. Четвертое место у «Справедливой России» (3,53%), пятое — у «Коммунистов России» (3,43%). На последних двух позициях расположились Партия роста (1,74%) и партия «Родина» (1,69%).

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