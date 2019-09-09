Рабочая группа СПЧ разработает рекомендации по борьбе с фейковыми новостями на выборах

Фото: wikipedia.org Schekinov Alexey Victorovich

Мониторинговая рабочая группа по выборам СПЧ подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину и разработает рекомендации, где поднимут проблему фейковых новостей на выборах.

«Мониторинговая группа свою основную задачу содействовать реализации избирательных прав на месте, я считаю, выполнила. Итоги мы еще подведем. Будем готовить доклад президенту, включая различные рекомендации», — цитирует «РИА Новости» слова члена СПЧ Игоря Борисова.

Он рассказал, что будут учтены советы по борьбе с фейковыми новостями, которые влияют на принятие решений избирателей — прежде всего идти или не идти на избирательный участок.

Также Борисов заявил о необходимости принимать соответствующие, прежде всего законодательные, меры, связанные с процессом попыток вмешательства.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила появление разных сведений о нарушениях во время единого дня голосования 8 сентября. По ее словам, это тоже способ зарабатывания денег.

