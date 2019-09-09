Авиакомпания Emirates запретила пассажирам проносить дефектные MacBook Pro

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам сдавать в багаж или проносить на борт ноутбуки Apple MacBook Pro старой модели с диагональю экрана 15 дюймов. Они были отозваны компанией из соображений безопасности.

«В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен», — передает «РИА Новости» заявление компании.

Речь идет о ноутбуках, которые продавались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Как отмечала компания Apple, у ограниченного числа MacBook Pro этой серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Якутия» запускает регулярные прямые рейсы из Якутска (столицы Республики Саха) в Казань и обратно с 27 октября. Рейсы будут выполняться на «Боинге-737-700» каждую неделю по воскресеньям.

