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День в истории: Международный день судоку, выполнение Нестеровым «мёртвой петли», день рождения Толстого

00:35, 09.09.2019
День в истории: Международный день судоку, выполнение Нестеровым «мёртвой петли», день рождения Толстого

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день красоты
  • Всероссийский день лука
  • День изобретения новых привычек
  • День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
  • Международный день судоку

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1801 год - в состав Российской империи вошли Баку и Бакинская область
  • 1907 год - в Петербурге основано Императорское Русское военно-историческое общество
  • 1913 год — русский военный летчик П. Нестеров впервые выполнил сложнейшую фигуру высшего пилотажа — «мёртвая петля»
  • 1933 год - в Москве основано издательство «Детская литература»
  • 1970 год - на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей ВАЗ-2101 — «Жигули»
  • 2000 год - утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

В этот день родились следующие известные личности:


    • 1585 год - Арман Жан дю Плесси — Кардинал Ришелье -
      французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви
    • 1721 год - Фредрик Чапман - шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения
    • 1790 год — Сергей Трубецкой — русский офицер, декабрист
    • 1828 год — Лев Толстой - русский писатель, публицист, классик мировой литературы
    • 1918 год — Борис Заходер — советский поэт, переводчик, детский писатель
    • 1930 год — Надежда Румянцева - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Также 9 сентября ушли из жизни:

  • 1849 год — Михаил Романов - русский Великий князь, генерал-адъютант
  • 1945 год - Зинаида Гиппиус - русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века»
  • 1962 год - Владимир Климов - советский ученый в области авиационного моторостроения, конструктор, академик
  • 1976 год - Мао Цзэдун - китайский государственный и политический деятель 20 века
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