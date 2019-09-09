День в истории: Международный день судоку, выполнение Нестеровым «мёртвой петли», день рождения Толстого
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день красоты
- Всероссийский день лука
- День изобретения новых привычек
- День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
- Международный день судоку
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1801 год - в состав Российской империи вошли Баку и Бакинская область
- 1907 год - в Петербурге основано Императорское Русское военно-историческое общество
- 1913 год — русский военный летчик П. Нестеров впервые выполнил сложнейшую фигуру высшего пилотажа — «мёртвая петля»
- 1933 год - в Москве основано издательство «Детская литература»
- 1970 год - на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей ВАЗ-2101 — «Жигули»
- 2000 год - утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
В этот день родились следующие известные личности:
- 1585 год - Арман Жан дю Плесси — Кардинал Ришелье -
французский государственный деятель, кардинал Римско-католической церкви
- 1721 год - Фредрик Чапман - шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения
- 1790 год — Сергей Трубецкой — русский офицер, декабрист
- 1828 год — Лев Толстой - русский писатель, публицист, классик мировой литературы
- 1918 год — Борис Заходер — советский поэт, переводчик, детский писатель
- 1930 год — Надежда Румянцева - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
Также 9 сентября ушли из жизни:
- 1849 год — Михаил Романов - русский Великий князь, генерал-адъютант
- 1945 год - Зинаида Гиппиус - русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века»
- 1962 год - Владимир Климов - советский ученый в области авиационного моторостроения, конструктор, академик
- 1976 год - Мао Цзэдун - китайский государственный и политический деятель 20 века
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