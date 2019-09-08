Член Общественной палаты РФ сравнил Татарстан с Сингапуром

Политолог, член Общественной палаты РФ, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в пресс-центре Центризбиркома РТ сравнил Татарстан с Сингапуром.

«Татарстан — уникальный регион, потому что сочетает большую долю населения с традиционными ценностями, и параллельно с этим — молодежь и постиндустриальные ценности, высокое развитие экономики. Уникальное сочетание, сравнение мне приходит в голову — смелое, с Сингапуром. Там тоже сочетание традиционных ценностей, высокого уровня развития экономики и мирного гармоничного развития нескольких крупнейших общин», — сказал он.

Марков отметил, что всегда приводит Татарстан в пример в плане взаимодействия христиан и мусульман.

«Европе надо посылать в Татарстан сотрудников на обучение, как строить взаимодействие между конфессиями. Это один из лидеров в решении одной из острейших проблем современной Европы», — отметил политолог.