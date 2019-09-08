Бывший пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке самолета с Путиным

Бывший пилот борта №1 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая произошла во время полета самолета Ил-96 из Москвы в Санкт-Петербург с президентом России Владимиром Путиным на борту.

По его словам, российский лидер тогда торопился на важную встречу в Петербург.

«Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5—6 метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе», — цитирует Федорушкина НТВ.



В результате отключился автопилот, руль оказался ограничен на одну треть хода.

«Мы набирали 9 тысяч километров, и нас мотало так, что если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — добавил пилот, отметив, что он смог посадить самолет.

После этого у Федорушкина состоялся разговор с президентом.

«Естественно, Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90 процентов, но мы справились», — сообщил пилот.

Он отметил, что это был самый сложный полет за всю его летную карьеру.