На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более четверти избирателей
К 15.00 (13.00 мск) явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области составила 27,95%.
«По состоянию на указанное время проголосовали более 434 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме Оренбуржья. Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, пишет «РИА Новости».
Напомним, что в губернаторских выборах участвуют пять кандидатов. Среди них: врио губернатора Денис Паслер, представитель КПРФ Максим Амелин, справоросс Сергей Яцына, Анатолий Кобзев (КПСС), Константин Горячев (Демократическая партия России).ОбществоВласть
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