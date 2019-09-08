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На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более четверти избирателей

14:59, 08.09.2019
На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более четверти избирателей
Фото: Сергей Афанасьев

К 15.00 (13.00 мск) явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области составила 27,95%.

«По состоянию на указанное время проголосовали более 434 тысяч избирателей», — сообщили в избиркоме Оренбуржья. Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в губернаторских выборах участвуют пять кандидатов. Среди них: врио губернатора Денис Паслер, представитель КПРФ Максим Амелин, справоросс Сергей Яцына, Анатолий Кобзев (КПСС), Константин Горячев (Демократическая партия России).

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