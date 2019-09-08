Жители нескольких домов в Казани всем двором пришли на выборы, чтобы пройти анкетирование «Наш двор»
Сегодня жители ряда домов в Казани отметили праздником двора. Все вместе жители собрались, чтобы провести праздник вместе с соседями, пойти на избирательный участок — принять участие в анкетировании по программе «Наш двор» и проголосовать на выборах депутатов Госсовета.
В частности, такие импровизированные праздники прошил в доме №1 по улице Минусинская в Кировском районе, а также в домах по адресам Гайбишева 23-25, передает корреспондент «Реального времени».
Празднику предшествовал общий сбор во дворе. На участок жители дома по Минусинской шли все вместе, на ходу исполняя частушки собственного сочинения на тему выборов.
— Наш двор небольшой, мы все друг друга знаем. Накануне выборов собрались и решили — а почему бы нам не отметить этот день дворовым праздником? — рассказывает жительница дома Татьяна Якимова, которая принимала участие и в сочинении частушек, а сегодня аккомпанировала импровизированному дворовому хору на баяне. — Частушки тоже все вместе придумывали — что-то от себя, что-то за основу брали из интернета.
Основным вопросом, которые беспокоил жителей этих домой, было благоустройство детских площадок, добавляет корреспондент «Реального времени».
Справка
Анкетирование о приоритетах благоустройства дворов Татарстана продлится сегодня на избирательных участках до 20:00 — получить и заполнить анкеты можно прямо на месте у волонтеров.
Точки сбора анкет располагаются на избирательных участках в 18 районах Татарстана, где расположены 90% многоквартирных домов. В анкетах жителям предлагается выбрать приоритетные задачи по благоустройству дворов, оценив важность различных работ по шкале от 1 до 10.
Анкетирование по проекту «Наш двор» продлится до конца работы избирательных участков 8 сентября в 20:00. Жители районов, в которых проходит анкетирование, могут получить бланки прямо на точках анкетирования и заполнить их на месте.
Первоначальный проект благоустройства будет формироваться, исходя из тех приоритетов, которые укажут жители в анкетах. Результаты анкетирования по всем дворам с перечнем наиболее приоритетных работ будут опубликованы в ноябре. На реализацию программы благоустройства дворов в 18 районах республики по решению президента Татарстана Рустама Минниханова направлено 50 млрд рублей. Работы будут проведены до 2023 года.
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