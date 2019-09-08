Жители нескольких домов в Казани всем двором пришли на выборы, чтобы пройти анкетирование «Наш двор»

Сегодня жители ряда домов в Казани отметили праздником двора. Все вместе жители собрались, чтобы провести праздник вместе с соседями, пойти на избирательный участок — принять участие в анкетировании по программе «Наш двор» и проголосовать на выборах депутатов Госсовета.

В частности, такие импровизированные праздники прошил в доме №1 по улице Минусинская в Кировском районе, а также в домах по адресам Гайбишева 23-25, передает корреспондент «Реального времени».

Празднику предшествовал общий сбор во дворе. На участок жители дома по Минусинской шли все вместе, на ходу исполняя частушки собственного сочинения на тему выборов.

— Наш двор небольшой, мы все друг друга знаем. Накануне выборов собрались и решили — а почему бы нам не отметить этот день дворовым праздником? — рассказывает жительница дома Татьяна Якимова, которая принимала участие и в сочинении частушек, а сегодня аккомпанировала импровизированному дворовому хору на баяне. — Частушки тоже все вместе придумывали — что-то от себя, что-то за основу брали из интернета.

Основным вопросом, которые беспокоил жителей этих домой, было благоустройство детских площадок, добавляет корреспондент «Реального времени».