В Казани пройдет благотворительная акция «Донорское совершеннолетие»

В рамках благотворительной акции «Донорское совершеннолетие» казанцы смогут сдать кровь и стать донором костного мозга. Акция, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга, пройдет в столице Татарстана 11 сентября, с 8.00 до 12.00, в Республиканском центре крови (проспект Победы, 85). Ее организаторами выступают проекты «Добрая Казань» и DonorSearch.org.

Участниками проекта могут стать граждане от 18 до 45 лет весом от 50 кг и выше, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Чтобы сдать кровь на проверку тканевой совместимости для дальнейшего вступления в регистр доноров костного мозга, необходимо подписать соглашение о вступлении в список потенциальных доноров. После этого будет определен HLA-фенотип добровольца. При совместимости HLA-фенотипа с конкретным пациентом донор будет приглашен для сдачи генетических материалов. Предварительно будет проведено полное медицинское обследование благотворителя.

Зарегистрироваться для участия в акции можно в официальных социальных сетях благотворительного проекта.

Напомним, ранее в Минздраве РФ рассказали, что в стране ежегодно проводится более 1,8 тыс. операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, однако потребность в такой медицинской помощи существенно выше.