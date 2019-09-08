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На губернаторских выборах в Оренбуржье проголосовали более 5%

10:04, 08.09.2019
На губернаторских выборах в Оренбуржье проголосовали более 5%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

К 10.00 в Оренбургской области явка на выборах главы региона составила 5,16%. Проголосовали 80 042 гражданина.

В губернаторских выборах участвуют пять кандидатов.

Среди них: врио губернатора Денис Паслер, представитель КПРФ Максим Амелин, справоросс Сергей Яцына, Анатолий Кобзев (КПСС), Константин Горячев (Демократическая партия России).

Напомним, что в Башкирии также проходят выборы главы региона. Там на 10.00 проголосовали уже более 10% избирателей.

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