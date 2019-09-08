На губернаторских выборах в Оренбуржье проголосовали более 5%
К 10.00 в Оренбургской области явка на выборах главы региона составила 5,16%. Проголосовали 80 042 гражданина.
В губернаторских выборах участвуют пять кандидатов.
Среди них: врио губернатора Денис Паслер, представитель КПРФ Максим Амелин, справоросс Сергей Яцына, Анатолий Кобзев (КПСС), Константин Горячев (Демократическая партия России).
Напомним, что в Башкирии также проходят выборы главы региона. Там на 10.00 проголосовали уже более 10% избирателей.ОбществоВласть
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