Главный коммунист Татарстана будет голосовать в Челнах

Глава татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов рассказал, что будет голосовать в Набережных Челнах. Для этого он воспользовался услугой «Мобильный избиратель».

Чтобы успеть в Челны Миргалимов воспользуется вертолетом, передает корреспондент «Реального времени».

Глава татарстанского отделения КПРФ пояснил, что в автограде он намерен встретиться с первым секретарем пермского крайкома КПРФ Корсуном.