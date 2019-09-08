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Главный коммунист Татарстана будет голосовать в Челнах

09:36, 08.09.2019
Главный коммунист Татарстана будет голосовать в Челнах

Глава татарстанского рескома КПРФ Хафиз Миргалимов рассказал, что будет голосовать в Набережных Челнах. Для этого он воспользовался услугой «Мобильный избиратель».

Чтобы успеть в Челны Миргалимов воспользуется вертолетом, передает корреспондент «Реального времени».

Глава татарстанского отделения КПРФ пояснил, что в автограде он намерен встретиться с первым секретарем пермского крайкома КПРФ Корсуном.

ОбществоВласть Татарстан
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