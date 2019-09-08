В Казани сняли на видео провал в асфальте с подземным потоком
Очевидцы сняли на видео огромный провал в асфальте, замеченный на улице Дементьева в Казани. Он образовался недалеко от бывшего здания администрации района.
«Сюда может целый дом поместиться», — прокомментировал автор видео дыру в земле.
Судя по кадрам, на дне ямы проходит трубопровод. Сам провал вырыт техникой, можно предположить, что коммунальные службы разрыли этот участок для проведения ремонта.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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