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В Казани сняли на видео провал в асфальте с подземным потоком

07:49, 08.09.2019
В Казани сняли на видео провал в асфальте с подземным потоком
Фото: скриншот

Очевидцы сняли на видео огромный провал в асфальте, замеченный на улице Дементьева в Казани. Он образовался недалеко от бывшего здания администрации района.

«Сюда может целый дом поместиться», — прокомментировал автор видео дыру в земле.

Судя по кадрам, на дне ямы проходит трубопровод. Сам провал вырыт техникой, можно предположить, что коммунальные службы разрыли этот участок для проведения ремонта.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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