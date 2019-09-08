В Казани сняли на видео провал в асфальте с подземным потоком

Фото: скриншот

Очевидцы сняли на видео огромный провал в асфальте, замеченный на улице Дементьева в Казани. Он образовался недалеко от бывшего здания администрации района.

«Сюда может целый дом поместиться», — прокомментировал автор видео дыру в земле.

Судя по кадрам, на дне ямы проходит трубопровод. Сам провал вырыт техникой, можно предположить, что коммунальные службы разрыли этот участок для проведения ремонта.