На Сахалине пожар произошел на избирательном участке

В городе Невельске Сахалинской области произошел пожар в школе, в которой расположен избирательный участок.

Как передает пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10.48 по местному времени (02.48 мск). К моменту прибытия первого пожарного расчета было зафиксировано возгорание в кабинете химии на площади 9 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован к 11.26 (03.26 мск).

В ведомстве также уточнили, что избирательный участок на выборах находится в другом крыле здания школы, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.