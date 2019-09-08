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День в истории: день солидарности журналистов, начало блокады Ленинграда, день рождения Расула Гамзатова

01:28, 08.09.2019
День в истории: день солидарности журналистов, начало блокады Ленинграда, день рождения Расула Гамзатова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День танкиста
  • День Бородинского сражения
  • День финансиста
  • Международный день памяти жертв фашизма
  • Международный день солидарности журналистов

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1636 год — в США основан Гарвардский университет
  • 1801 год — в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор
  • 1802 год — в Российской империи основано Министерство юстиции
  • 1923 год — основано Всероссийское общество слепых
  • 1930 год — впервые поступила в продажу клейкая лента — скотч
  • 1941 год — началась военная блокада Ленинграда
  • 1966 год — вышел в эфир пилотный выпуск сериала «Star Trek
  • 1967 год — начала работать Братская ГЭС на Ангаре

В этот день родились следующие известные личности:

      • 1812 год — Наталия Гончарова — русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина
      • 1841 год — Антонин Дворжак — чешский композитор
      • 1923 год — Расул Гамзатов — аварский поэт, писатель, публицист, переводчик
      • 1960 год — Ия Нинидзе — грузинская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка Грузии

    Ушли из жизни:

    • 1895 год — Адам Опель — немецкий бизнесмен, основатель компании Opel
    • 1914 год — Петр Нестеров — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан
    • 1943 год — Юлиус Фучик — чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения
    • 1949 год — Рихард Штраус — немецкий композитор и дирижер
      ОбществоИстория
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