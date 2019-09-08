День в истории: день солидарности журналистов, начало блокады Ленинграда, день рождения Расула Гамзатова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День танкиста
- День Бородинского сражения
- День финансиста
- Международный день памяти жертв фашизма
- Международный день солидарности журналистов
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1636 год — в США основан Гарвардский университет
- 1801 год — в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор
- 1802 год — в Российской империи основано Министерство юстиции
- 1923 год — основано Всероссийское общество слепых
- 1930 год — впервые поступила в продажу клейкая лента — скотч
- 1941 год — началась военная блокада Ленинграда
- 1966 год — вышел в эфир пилотный выпуск сериала «Star Trek
- 1967 год — начала работать Братская ГЭС на Ангаре
В этот день родились следующие известные личности:
- 1812 год — Наталия Гончарова — русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина
- 1841 год — Антонин Дворжак — чешский композитор
- 1923 год — Расул Гамзатов — аварский поэт, писатель, публицист, переводчик
- 1960 год — Ия Нинидзе — грузинская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка Грузии
Ушли из жизни:
- 1895 год — Адам Опель — немецкий бизнесмен, основатель компании Opel
- 1914 год — Петр Нестеров — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан
- 1943 год — Юлиус Фучик — чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения
- 1949 год — Рихард Штраус — немецкий композитор и дирижер
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