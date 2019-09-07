В субботу в Татарстане потеплеет до +23°С

Сегодня, 7 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не ожидают. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентре РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в районе 18-23 градусов тепла. В Казани термометры покажут от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +18°С до +20°С.