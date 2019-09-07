День в истории: Бородино, Интерпол и Асадов
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 сентября. Сегодня отмечается:
- День независимости Бразилии
- Всемирный день уничтожения военной игрушки
- Всемирный день бороды
- Армения отмечает День инженерных войск
- День города в Москве, столица отпразднует свое 872-летие
- Также в этот день был основан город Сызрань, Самарской области
Также 7 сентября произошли следующие события:
- 1812 — во время отечественной войны состоялось знаменитое Бородинское сражение
- 1813 — американская пресса впервые употребила выражение «дядя Сэм». Со временем оно стало персонифицированным символом США
- 1923 — был создан Интерпол (международная организация уголовной полиции)
- 1928 — в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени
- 1945 — в Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании и Франции
В этот день родились:
- 1533 — английская королева (1558—1603), последняя представительница династии Тюдоров Елизавета I
- 1870 — русский писатель Александр Куприн
- 1923 — советский поэт, прозаик Эдуард Асадов
Ушли из жизни:
- 1731 — первая жена Петра I Евдокия Лопухина
- 1956 — советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт
- 2011 — советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза Надежда Троян
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