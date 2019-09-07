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День в истории: Бородино, Интерпол и Асадов

00:34, 07.09.2019
День в истории: Бородино, Интерпол и Асадов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 7 сентября. Сегодня отмечается:

  • День независимости Бразилии
  • Всемирный день уничтожения военной игрушки
  • Всемирный день бороды
  • Армения отмечает День инженерных войск
  • День города в Москве, столица отпразднует свое 872-летие
  • Также в этот день был основан город Сызрань, Самарской области

Также 7 сентября произошли следующие события:

  • 1812 — во время отечественной войны состоялось знаменитое Бородинское сражение
  • 1813 — американская пресса впервые употребила выражение «дядя Сэм». Со временем оно стало персонифицированным символом США
  • 1923 — был создан Интерпол (международная организация уголовной полиции)
  • 1928 — в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени
  • 1945 — в Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании и Франции

В этот день родились:

  • 1533 — английская королева (1558—1603), последняя представительница династии Тюдоров Елизавета I
  • 1870 — русский писатель Александр Куприн
  • 1923 — советский поэт, прозаик Эдуард Асадов

Ушли из жизни:

  • 1731 — первая жена Петра I Евдокия Лопухина
  • 1956 — советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт
  • 2011 — советская разведчица, кандидат медицинских наук, Герой Советского Союза Надежда Троян
ОбществоИстория
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