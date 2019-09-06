Итоги дня: нападение на главу ЦИК, снижение ключевой ставки, медпромпарк на территории «Казань Экспо»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 сентября.

Сегодня ночью на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Сама Памфилова заявила после нападения, что у нее все в порядке. СК не исключает, что нападение на главу ЦИК может быть связано с ее профессиональной деятельностью.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых. Последний раз ключевая ставка была на уровне 7% пять лет назад — в марте—апреле 2014 года.

Президент России Владимир Путин потребовал соблюсти намеченные сроки строительства космодрома Восточный и запуска ракет-носителей с этого космодрома в 2028 году. Стройку ведет ПСО «Казань». Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили Путина, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того, по ряду объектов есть небольшое опережение.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Осужденные выйдут из колонии через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. Также освобожден и брат Кокорина Кирилл.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграммы в четыре района с поздравлениями по случаю завершения уборки зерновых культур одними из первых. Телеграммы получили Нурлатский, Заинский, Кайбицкий, Апастовский муниципальные районы республики.

Также сегодня появилась информация, что новое хлебоприемное предприятие на берегу Камы в Татарстане будет экспортировать зерно в регионы РФ, Иран и Турцию.

Татарстан может отдать в концессию до 64 тыс. кв. м площади выставочного центра «Казань Экспо». На эту территорию претендует ООО «Фарммедполис РТ», которое намерено открыть там медицинский промпарк.