В России запустят онлайн-карту экологических загрязнений

В России в ближайшее время заработают интерактивные карты с информацией о загрязненности воздуха и воды. Они будут доступны любому пользователю.

Информация будет поступать от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий.

Кроме того, данные Росприроднадзора и Роспотребнадзора будут сведены в простое и понятное представление: «зеленый», «желтый» и «красный» уровни загрязнения.

Ведомство уточнило, что подобную интерактивную карту по проекту «Чистая вода» анонсировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в рамках ежегодной акции «Миллион деревьев Казани» жителям города бесплатно раздадут две тысячи саженцев. В этом году акция пройдет 20 сентября. Помимо этого, всех участников акции организаторы научат правильно сажать деревья в городской среде.

