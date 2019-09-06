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В России запустят онлайн-карту экологических загрязнений

10:55, 06.09.2019
В России запустят онлайн-карту экологических загрязнений
Фото: pxhere.com

В России в ближайшее время заработают интерактивные карты с информацией о загрязненности воздуха и воды. Они будут доступны любому пользователю.

Информация будет поступать от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий.

Кроме того, данные Росприроднадзора и Роспотребнадзора будут сведены в простое и понятное представление: «зеленый», «желтый» и «красный» уровни загрязнения.

Ведомство уточнило, что подобную интерактивную карту по проекту «Чистая вода» анонсировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в рамках ежегодной акции «Миллион деревьев Казани» жителям города бесплатно раздадут две тысячи саженцев. В этом году акция пройдет 20 сентября. Помимо этого, всех участников акции организаторы научат правильно сажать деревья в городской среде.

ОбществоТехнологииИнфраструктура
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