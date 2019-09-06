Сегодня Казанское суворовское училище отпразднует 75-летие

Торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня основания пройдут сегодня в Казанском суворовском училище.

На празднование пригласили выпускников разных годов выпусков (1949—2018), которые вместе с личным составом примут участие в торжественном построении с выносом знамени училища.

Училище было основано в 1944 году, первый звонок в нем прозвенел 2 октября. Тогда в училище сформировали четыре роты по 100 человек и два приготовительных класса (старший и младший) по 50 человек. Сейчас училище включает семь рот суворовцев.

За последние годы система суворовских училищ претерпела значительные изменения. Подробнее об этом читайте в исследование профессора, члена-корреспондента АВН, полковника запаса Юрия Криницкого, опубликованном в «Реальном времени».

