Главное к утру: задержанный топ-менеджер Ростеха, самые пьющие страны Европы, «Маша и Медведь» в Англии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 6 сентября.



В Италии был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов. Власти США обвиняют топ-менеджера в краже коммерческих секретов.



Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в Великобритании и Ирландии. Ранее мультериал уже демонстрировали в кинотеатрах Италии, где он собрал неплохую кассу.



ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы. При этом данные по России составители перечня не привели.



Глава Минприроды России анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета. Ведомство должно сосредоточить усилия на прогнозировании природных ЧС.



В результате аварии на Ломжинской в больницы Казани попали пять человек. Накануне днем грузовик въехал в торговцев на рынке на этой улице.



«Ак Барс» в гостях одолел «Йокерит»



С 2021 года в колледжах и техникумах прекратят прием по 32 специальностям.



СМИ узнали о браке Ивлеевой и Элджея из ЕГРЮЛ.

