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Итоги дня: первые переселенцы в Америку, Ленинград — Петербург и Юра Шатунов

00:28, 06.09.2019
Итоги дня: первые переселенцы в Америку, Ленинград — Петербург и Юра Шатунов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День объединения Болгарии.
  • День подразделений по противодействию экстремизму МВД России.

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 394 — византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи.
  • 1522 — 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое кругосветное путешествие.
  • 1620 — первые переселенцы на «Мейфлауэре» отплывают из английского города Плимута в Америку.
  • 1689 — заключен Нерчинский договор — первый договор между Россией и Китаем. Определили границы.
  • 1696 — из Нью-Йорка отправилось в первое плавание каперское судно «Отважный» во главе с капитаном Киддом.
  • 1819 — Томас Бланчард запатентовал токарный станок.
  • 1873 — Хивинское ханство признало зависимость от России.
  • 1920 — в Бухаре установлена советская власть.
  • 1936 — учреждено почетное звание «Народный артист СССР».
  • 1939 — ЮАС объявил войну Третьему рейху.
  • 1941 — «Правда» впервые назвала советских партизан «народными мстителями».
  • 1952 — подписана Всемирная конвенция об авторском праве (Женевская конвенция об авторском праве).
  • 1955 — Указ Президиума ВС СССР «Об установлении ежегодного праздника «День строителя».
  • 1968 — Свазиленд стал независимым государством во главе с королем Собхузой II (Sobhuza II).
  • 1977 — во всех канадских провинциях, кроме Квебека и Новой Шотландии, дорожные знаки приведены в соответствие с метрической системой.
  • 1989 — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.
  • 1991 — СССР признает независимость прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы.
  • 1991 — городу Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург, использовавшееся до 1914 года.
  • 1991 — Чечня провозгласила себя независимой.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 1666 — Иван V русский царь (1682—1696), брат Петра I.
  • 1766 — Джон Дальтон английский ученый, член Лондонского королевского общества.
  • 1892 — Эдуард Виктор Эплтон английский физик, Нобелевский лауреат.
  • 1911 — Сергей Островой советский и российский поэт-песенник.
  • 1934 — Олег Калугин, генерал-майор КГБ СССР, советский и российский политик, общественный деятель, эмигрировавший в США и осужденный в России за государственную измену.
  • 1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы «Ласковый май».
  • 1987 — Анна Павлова, российская гимнастка, абсолютная чемпионка России (2002, 2004), бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004).

Также 6 сентября умерли:

  • 1566 — Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520—1566).
  • 1968 — Николай Акимов советский живописец, театральный художник, режиссер.
  • 1998 — Акира Куросава японский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
ОбществоИстория
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