Итоги дня: поезда между Казанью и Уфой, мирный договор между Японией и Россией, переселение казанцев из аварийного жилья

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 сентября.

За несколько дней до выборов в Госсовет РТ VI созыва независимые наблюдатели провели внезапные проверки избирательных участков в разных районах Татарстана. О готовности избирательных участков ко дню голосования и о ходе последнего этапа предвыборной кампании говорили сегодня участники четвертого заседания Открытого штаба наблюдателей, созданного при Общественной палате РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами. Российский лидер в ответ заявил, что Россия будет стремиться к его заключению.

В Казани грузовик въехал в людей, стоящих на тротуаре. ЧП произошло сегодня, около 16 часов, возле рынка «Ала-Дим» на Ломжинской улице. В результате ДТП четыре человека получили травмы.

Между Казанью и Уфой восстановят прямое железнодорожное сообщение. Соответствующий маршрут появится с 9 декабря 2019 года. Общее время в пути составит примерно 21 час.

ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.

«Ведомости» сообщили, что в районе населенного пункта Джурин сирийской провинции Идлиб погибли трое офицеров Вооруженных сил России. Но Минобороны опровергло эту информацию.

По итогам августа 2019 года потребительские цены в России снизились на 0,2%, если сравнивать их с июлем. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.

Исполнительный комитет Казани утвердил адресную программу по переселению местных жителей из аварийного жилья на 2019—2025 годы. На нее потратят 885 млн рублей.