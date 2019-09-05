Итоги дня: поезда между Казанью и Уфой, мирный договор между Японией и Россией, переселение казанцев из аварийного жилья
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 сентября.
За несколько дней до выборов в Госсовет РТ VI созыва независимые наблюдатели провели внезапные проверки избирательных участков в разных районах Татарстана. О готовности избирательных участков ко дню голосования и о ходе последнего этапа предвыборной кампании говорили сегодня участники четвертого заседания Открытого штаба наблюдателей, созданного при Общественной палате РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между странами. Российский лидер в ответ заявил, что Россия будет стремиться к его заключению.
В Казани грузовик въехал в людей, стоящих на тротуаре. ЧП произошло сегодня, около 16 часов, возле рынка «Ала-Дим» на Ломжинской улице. В результате ДТП четыре человека получили травмы.
Между Казанью и Уфой восстановят прямое железнодорожное сообщение. Соответствующий маршрут появится с 9 декабря 2019 года. Общее время в пути составит примерно 21 час.
ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.
«Ведомости» сообщили, что в районе населенного пункта Джурин сирийской провинции Идлиб погибли трое офицеров Вооруженных сил России. Но Минобороны опровергло эту информацию.
По итогам августа 2019 года потребительские цены в России снизились на 0,2%, если сравнивать их с июлем. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.
Исполнительный комитет Казани утвердил адресную программу по переселению местных жителей из аварийного жилья на 2019—2025 годы. На нее потратят 885 млн рублей.Общество БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым