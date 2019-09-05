День в истории: налог на бороды, «Черный сентябрь» и Фредди Меркьюри

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:

Международный день благотворительности (ООН, 2013)

День учителя (Индия, 1888)

В этот день произошли такие значимые события, как:

1666 — Закончился Великий лондонский пожар, продолжавшийся 3 дня. Сгорело около 10 тысяч зданий, при этом известно всего о 16 погибших.

1698 — Чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Пётр I установил налог на бороды.

1774 — Войска под командованием подполковника И. И. Михельсона нанесли решающее поражение силам Емельяна Пугачева у Солениковой ватаги.

1827 — Учреждение в России Морского министерства.

1905 — Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор

1915 — император Николай II принял на себя Верховное главнокомандование Русской армией, всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, находящимся на театре военных действий Первой мировой войны.

1929 — ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по упорядочению управления производством и установлению единоначалия». Данным постановлением устанавливаются сферы ответственности административного аппарата, фабзавкомов и партийных ячеек при управлении предприятиями.

1939 — США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

1944 — Подписан договор об образовании экономического союза Бенилюкс.

1964 — Группа The Animals заняла первое место в американском хит-параде со своей версией песни The House of the Rising Sun.

1967 — Объявлена амнистия крымских татар.

1972 — Палестинская террористическая организация «Чёрный сентябрь» захватила команду Израиля во время Олимпийских игр в Мюнхене.

1978 — По предложению президента США Джимми Картера в Кэмп-Дэвиде начались переговоры между Египтом и Израилем.

1981 — Первая зафиксированная смерть жителя Азии от СПИДа.

1991 — Съезд народных депутатов СССР принял Декларацию прав и свобод человека, а также постановления о подготовке и подписании Договора о Союзе суверенных государств и Закона об органах государственного управления в переходный период. Сам съезд сдаёт свои полномочия Госсовету и ещё не сформированному Верховному Совету.

1997 — В Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

2008 — Правительство Никарагуа признало независимость Абхазии и Южной Осетии.

В этот день родились следующие известные личности:

1638 — Людовик XIV де Бурбон, король Франции и Наварры, известный как «Король-Солнце»

1786 — граф Сергей Уваров, русский государственный деятель, министр народного просвещения (1833—1849).

1817 — граф Алексей Константинович Толстой, русский писатель, один из создателей Козьмы Пруткова.

1929 — Андриян Николаев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

1934 — Юрий Афанасьев, советский и российский историк, политик, основатель, ректор (1991—2003) и президент (2003—2006) РГГУ.

1946 — Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара), британский рок-музыкант, лидер группы Queen.

1973 — Роуз Макгоуэн, американская актриса кино и телевидения.

1989 — Кэт Грэм, американская актриса, певица, модель.

В этот день умерли: