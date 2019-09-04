Итоги дня: «точки роста» в Казани», задержание директора казанского офиса банка «Открытие», новый гендиректор ТАНЕКО

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 сентября.

Сегодня стало известно, что в Казани 13 депрессивных территорий города превратят в точки роста. О том, как из индустриальных площадок сделают жилые районы, — в материале «Реального времени».



Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин произвел новые назначения в кабинете министров РТ. Так, Айрата Шигапова назначили на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ. Он приступил к своим обязанностям 2 сентября. Марсель Махмутов занял пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Он начал работу 3 сентября.

Сегодня в Вахитовский суд Казани поступило дело экс-управляющего офисом банка «ФК Открытие» Олега Поляха, скрывшегося после ревизии в банке в сентябре 2018 года. Вину в уводе 220 млн рублей у банка он признал, дело о покушении на дачу взятки 5 млн рублей возбуждать не стали. Как выяснило «Реальное время», из Казани в Новороссийск Полях сбежал на такси и был задержан у Черного моря почти случайно.

Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки. По словам актера, съемочная группа за две недели объехала самые интересные места в Татарстане и засняла все на видео. Вилле рассказал, что в республике его больше всего интересовали многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков.

Министерство транспорта России ожидает, что решение о строительстве автотрассы Москва — Казань будет принято до декабря 2019 года.

Министерство транспорта России предложило отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах. Это позволит сократить время стыковок и минимизировать риск опоздания пассажиров на следующий рейс.

ПСО «Казань» приступило к строительству фундамента космодрома Восточный.



Илшат Салахов стал новым генеральным директором АО «ТАНЕКО». С 2016 года он занимал должность заместителя генерального директора компании по технической поддержке и качеству.

В Татарстане правоохранительные органы задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка в пакете возле магазина. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю не может быть решен в течение ближайших дней.