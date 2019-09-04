Главное к утру: вред мобильников для детей, мегазавод в Хабаровске и новые школьные автобусы

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 4 сентября.

Российские ученые опубликовали результаты многолетнего исследования, которое подтвердило негативное влияние мобильных на детей. У активных пользователей гаджетов возросло число ошибок при письме, снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память.



При этом, согласно статистике Минсвязи РФ, россияне впервые стали меньше говорить по мобильным телефонам. Пользователи предпочитают звонкам общение в соцсетях.

Инвестор из Гонконга намерен построить на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола. Завод будет производить свыше 7,2 млн тонн продукции в год, а его стоимость оценивается в 740 млрд рублей.



Минприроды России назвало города с самым загрязненным воздухом. В этих городах в совокупности проживает 5,1 млн человек.



Правительство России распределило между регионами 4 тысячи школьных автобусов и машин скорой помощи. Татарстан получит 25 школьных автобусов.



Накануне вечером в татарстанском селе Черемшан возле магазина был обнаружен пакет с младенцем внутри. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного.



Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов по площади однокомнатных квартир, выставленных на продажу. Казань оказалась приблизительно в центре списка, а Набережные Челны попали в топ-20.

