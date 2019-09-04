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День в истории: изобретение телеграфа, появление колготок и создание Google

00:32, 04.09.2019
День в истории: изобретение телеграфа, появление колготок и создание Google
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день тхэквондо.
  • В России — День специалиста по ядерному обеспечению.

Также 25 августа произошли следующие значимые события:

  • 476 — Глава варваров Одоакр сверг римского императора Августула, положив конец Западной Римской империи.
  • 1669 — Предводитель казаков Степан Разин прибыл в Астрахань с повинной русскому правительству за разбои против персов и туркмен.
  • 1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.
  • 1799 — в Российской империи учреждены городские управы
  • 1810 — князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю.
  • 1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.
  • 1870 — Во Франции был свергнут император Наполеон III и провозглашена Третья республика.
  • 1882 — В Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение (всего для 85 платных клиентов).
  • 1885 — В Нью-Йорке открылось первое в Соединённых Штатах кафе самообслуживания.
  • 1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak; в тот же день он получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую плёнку.
  • 1909 — В Англии состоялся первый парад бойскаутов.
  • 1937 — Лига Наций одобрила проект создания еврейского и арабского государств.
  • 1938 — В газете «Красная Звезда» впервые употреблена фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом».
  • 1942 — в газете «Красноармейская правда» начата публикация «Василия Теркина» А. Твардовского.
  • 1944 — Финляндия прекратила боевые действия против СССР.
  • 1947 — В Авиньоне (Франция) открылся первый театральный фестиваль. Его организатором был Жан Вилар (Jean Vilar).
  • 1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.
  • 1962 The Beatles начали работу в студии над своим первым синглом. Первыми песнями стали «How Do You Do It?» и «Love Me Do».
  • 1964 — NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
  • 1975 — Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»
  • 1998 — Основана компания Google.
  • 1999 — террористический акт в Буйнакске (Дагестан). В результате взрыва были разрушены два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены.

В этот день родились:

  • 1874 — Александр Васильевич Вишневский (ум. 1948), русский советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.
  • 1909 — Валентин Плучек (ум. 2002), главный режиссёр московского Театра сатиры (1957—2002), народный артист СССР.
  • 1929 Нина Ургант советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • 1934 — Эдуард Хиль (ум. 2012), эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР.
  • 1949 — Олег Коротаев (убит в 1994), советский боксёр, 5-кратный чемпион СССР, призёр чемпионатов Европы и мира, криминальный авторитет.
  • 1979 — Максим Афиногенов, российский хоккеист, чемпион мира (2008).
  • 1981 — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.
  • 1984 — Константин Барулин, российский хоккеист, вратарь, чемпион мира (2012).

Ушли из жизни:

  • 1907 — Эдвард Григ (р. 1843), норвежский композитор, дирижёр, пианист.
  • 1965 — Альберт Швейцер (р. 1875), немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).
  • 1989 — Жорж Сименон (р. 1903), бельгийский писатель, автор серии детективно-психологических романов о комиссаре Мегрэ.
  • 1998 — Игорь Сорин (р. 1969), российский музыкант, поэт, солист группы «Иванушки International».
  • 2014 — Донатас Банионис (р. 1924), литовский актёр театра и кино, народный артист СССР.
ОбществоИстория
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