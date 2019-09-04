День в истории: изобретение телеграфа, появление колготок и создание Google
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день тхэквондо.
- В России — День специалиста по ядерному обеспечению.
Также 25 августа произошли следующие значимые события:
- 476 — Глава варваров Одоакр сверг римского императора Августула, положив конец Западной Римской империи.
- 1669 — Предводитель казаков Степан Разин прибыл в Астрахань с повинной русскому правительству за разбои против персов и туркмен.
- 1791 — Людовик XVI подписал первую конституцию Франции.
- 1799 — в Российской империи учреждены городские управы
- 1810 — князь Абхазии Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю.
- 1837 — в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал своё изобретение — телеграф.
- 1870 — Во Франции был свергнут император Наполеон III и провозглашена Третья республика.
- 1882 — В Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение (всего для 85 платных клиентов).
- 1885 — В Нью-Йорке открылось первое в Соединённых Штатах кафе самообслуживания.
- 1888 — американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak; в тот же день он получил патент на рулонную фотоплёнку в кассетах и фотокамеру для съёмки на такую плёнку.
- 1909 — В Англии состоялся первый парад бойскаутов.
- 1937 — Лига Наций одобрила проект создания еврейского и арабского государств.
- 1938 — В газете «Красная Звезда» впервые употреблена фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом».
- 1942 — в газете «Красноармейская правда» начата публикация «Василия Теркина» А. Твардовского.
- 1944 — Финляндия прекратила боевые действия против СССР.
- 1947 — В Авиньоне (Франция) открылся первый театральный фестиваль. Его организатором был Жан Вилар (Jean Vilar).
- 1959 — В США в продаже появляется новинка — колготки.
- 1962 The Beatles начали работу в студии над своим первым синглом. Первыми песнями стали «How Do You Do It?» и «Love Me Do».
- 1964 — NASA выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию.
- 1975 — Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»
- 1998 — Основана компания Google.
- 1999 — террористический акт в Буйнакске (Дагестан). В результате взрыва были разрушены два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены.
В этот день родились:
- 1874 — Александр Васильевич Вишневский (ум. 1948), русский советский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази.
- 1909 — Валентин Плучек (ум. 2002), главный режиссёр московского Театра сатиры (1957—2002), народный артист СССР.
- 1929 Нина Ургант советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
- 1934 — Эдуард Хиль (ум. 2012), эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР.
- 1949 — Олег Коротаев (убит в 1994), советский боксёр, 5-кратный чемпион СССР, призёр чемпионатов Европы и мира, криминальный авторитет.
- 1979 — Максим Афиногенов, российский хоккеист, чемпион мира (2008).
- 1981 — Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.
- 1984 — Константин Барулин, российский хоккеист, вратарь, чемпион мира (2012).
Ушли из жизни:
- 1907 — Эдвард Григ (р. 1843), норвежский композитор, дирижёр, пианист.
- 1965 — Альберт Швейцер (р. 1875), немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).
- 1989 — Жорж Сименон (р. 1903), бельгийский писатель, автор серии детективно-психологических романов о комиссаре Мегрэ.
- 1998 — Игорь Сорин (р. 1969), российский музыкант, поэт, солист группы «Иванушки International».
- 2014 — Донатас Банионис (р. 1924), литовский актёр театра и кино, народный артист СССР.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым