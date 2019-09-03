Итоги дня: центр корпуса «За чистые выборы» в Казани, американский лауреат премии Лобачевского, минимальный оклад медиков

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 сентября.

Сегодня в Казани открылся республиканский ситуационный центр корпуса «За чистые выборы», который будет координировать работу наблюдателей в день голосования 8 сентября и оказывать консультационную поддержку. В команду новой структуры вошли юристы и эксперты в области избирательного права. Специалисты будут консультировать наблюдателей и в случае необходимости выезжать на избирательные участки. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Профессор канадского Университета Макгилла, американский математик Даниэль Вайс стал обладателем медали имени Н.И. Лобачевского и денежной премии в размере $75 тысяч. Он получил премию за доказательство знаменитой гипотезы Хакена, относящейся к геометрической теории групп, которая предоставляет программу использования кубических комплексов для исследования целого ряда бесконечных групп.

Жители Казани назвали пять лучших парков города и рассказали, что им нравится там. По данным опроса, первое место в рейтинге лучших парков занял Горкинско-Ометьевский лес. За ним следует ЦПКиО им. Горького, парк им. Урицкого, парк «Черное озеро» и парк Победы.

Также сегодня стало известно, что Казань заняла второе место в рейтинге самых безопасных городов-миллионников России. Она набрала 7,1 балла, что на 0,3 балла больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Тимура Зарипова от поста заместителя министра информатизации и связи Татарстана по собственному желанию. Он покинет должность с 6 сентября.

Сегодня на брифинге в кабмине РТ помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Ирек Файзуллин подробно рассказали, как будет реализовываться программа «Наш двор» с бюджетом в 50 млрд рублей. Как рассчитывалась эта внушительная сумма, каким образом будет организована работа с населением и когда будут оглашены результаты анкетирования татарстанцев — в материале «Реального времени».

Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил на два месяца арест кассирши банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 млн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить нормативы минимального должностного оклада медиков и представить предложения по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев при этом единую структуру на всей территории страны.