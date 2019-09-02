Итоги дня: открытие нефтегазохимического форума, потепление в республике до +22°С, новые автобусы для казанцев

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 сентября.

Казань вошла в число лучших российских городов для жизни. Столица республики заняла в рейтинге сервиса Superjob второе место. Казань показывает устойчивые тенденции роста, продолжая прогресс, начавшийся еще с Универсиады-2013, отмечает сервис. Помимо этого, столица Татарстана наравне с Тюменью гордится доброжелательностью жителей города и находится на первом месте по развитию вузов.

Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Казань вошли в рейтинг 200 самых чистых городов России. Все города можно найти на 40 первых строчках рейтинга. Нижнекамск вошел в первую десятку рейтинга и занял 7-е место. Набережные Челны оказались чуть ниже — на 12-м месте, Альметьевск — на 17-м. Столица республики заняла 37-е место.

Синоптики Татарстана прогнозируют потепление в республике до +22°С. В среду и четверг, 4 и 5 сентября, воздух прогреется до +15..+21°С, температура воздуха ночью составит от +4°С..+10°С. Выходные в республике будут еще теплее. 6 и 7 сентября ночью ожидается +7..+12°С, а днем температура повысится до +22°С.

Жители Казани первыми в России смогут протестировать обновленные автобусы марки МАЗ-303 и новые автобусы, работающие на сжиженном газе. Тест-драйв продлится всего неделю. Об этом в ходе встречи с руководителями пассажирских транспортных предприятий заявил полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко.



Строительство участка скоростной автодороги Европа — Западный Китай в Татарстане может потребовать инвестиций в размере 37,6 млрд рублей. Так, из бюджета РФ планируется привлечь 4,3 млрд рублей, из бюджета РТ — 9,5 млрд рублей, из средств частного инвестора — 23,8 млрд рублей.



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о своей поездке из Москвы в Тольятти за рулем автомобиля Lada XRay. По пути он заехал и в Татарстан. Он отметил, что дороги в республике заслуживают оценки пятерки с минусом.



Сегодня в Набережных Челнах открыли школу №42. Она выполнена в «камазовском» дизайне. В коридорах здания можно встретить основной логотип компании, стилизованные фрески, постеры с модельным рядом грузовиков.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильного лицея №185 в ЖК «Весна» в Казани. Пятиэтажное здание является самой большой новой школой в Татарстане. Лицей рассчитан на 1 501 человека и состоит из четырех блоков.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Катасонов предложил отменить транспортный налог в России. По его словам, это надо было сделать еще около 7 лет назад из-за перехода к взиманию акцизов на бензин.



На территории ВЦ «Казанская ярмарка» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов. В работе нефтегазохимического форума принимают участие 180 ведущих отраслевых компаний и предприятий из 31 региона России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Минск в конце сентября этого года. Об этом заявил полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко на открытии Татарстанского нефтегазохимического форума.

Первый форум национальных проектов может пройти в Казани в 2020 году, следующий — в 2021 году в Нижнем Новгороде. Мероприятие может стать альтернативой Красноярского экономического форума (КЭФ). Данную инициативу одобрил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Более 1 750 жителей республики перевели свои автомобили на метан с начала 2016 года в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан». Всего за время действия программы просубсидировано переоборудование более 3 000 единиц техники на сумму 92,5 миллиона рублей. Среднегодовой прирост переоборудованных авто владельцами — 158%.



Переводчица смыслов Корана на русский язык Валерия Порохова скончалась на 80-м году жизни. Валерия Иман Порохова известна как российский профессиональный переводчик-синхронист, мусульманский общественный деятель. Широкую известность получила после того, как перевела смыслы Корана на русский язык.



Исследование компании HeadHunter показало, что 41% россиян, получивших высшее образование, не работают по специальности. В основном они трудятся в сфере продаж (70%) или являются административным персоналом (64%). Почти половина (45%) переставали работать по специальности из-за низкой зарплаты, по этой же причине 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере.

