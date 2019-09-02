В Татарстане задержан мужчина, который требовал у директора фирмы 200 тыс. рублей за сокрытие нарушении

МВД России в Нурлатском районе Татарстана задержало мужчину, подозреваемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в августе этого года подозреваемый выявил нарушения, допущенные в работе подрядных организации. За их сокрытие он потребовал у директора фирмы передать ему 200 тыс. рублей.

После получения денег в размере 150 тыс. рублей, мужчину задержали сотрудники полиции.

«На основании собранных сотрудниками полиции материалов СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.7 ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации (Коммерческий подкуп). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до девяти лет», — передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего доцента кафедры зарубежного регионоведения и истории Уфимского нефтяного университета в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

