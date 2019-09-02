Более чем ста башкирским фермерам выдадут гранты до 4 млн рублей

Господдержку в размере до 4 млн рублей получат 115 начинающих фермеров Башкортостана. Гранты «Агростартап» будут выделены из средств, заложенных на реализацию регионального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации. Эта программа реализуется в республике в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина

«Конкурсная комиссия работала в прямом эфире. Шла онлайн-трансляция каждого заседания комиссии на YouTube-канале Министерства сельского хозяйства Башкирии. Каждый член комиссии в ответе за проставленные баллы. Выиграть мог любой, кто представил грамотный проект фермерского хозяйства и хорошо его защитил», - прокомментировал итоги конкурса исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Всего заявки на конкурс «Агростартап» подали 289 человек. После отсева в конкурсе на получение грантов приняли участие 250 претендентов. 115 из них набрали наибольшее количество баллов и по итогам конкурса признаны победителями.

На днях стало известно, что производитель тушенки намерен построить в Башкирии консервный завод за 750 млн рублей. Сырье на комбинат будет поступать от республиканских хозяйств и фермеров.