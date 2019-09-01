На премьере «Джокера» случился аншлаг

В субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса. Многие издания отметили толпы людей, штурмовавших кинотеатр.

Критики усмотрели в этой картине кандидата на получение «Оскара», пишет ТАСС. Особой похвалы удостоилась работа Хоакина Феникса, который сыграл главного героя — Артура Флека, неудачливого клоуна и комика, постепенно превращающегося в эксцентричного антигероя и главного противника Бэтмена.

На пресс-конференции Филлипс пояснил, что поскольку о происхождении Джокера ничего не известно, ему было интересно представить, каким злодей мог быть до того, как о нем все узнали.

Он отверг, что в его фильме есть политическая подоплека, хотя социальная составляющая налицо. Импульсивные действия Артура порождают протесты бедных и забытых властями против богатых, почти классовую борьбу, погружающую Готэм в хаос.

Выход картины в кинотеатрах, в том числе в России, запланирован на начало октября.