Греция 45 лет назад попросила о выходе из НАТО и через семь лет вернулась обратно

45 лет назад, 31 августа 1974 года, Греция в знак протеста против оккупации Турцией северного Кипра вышла из Организации Североатлантического договора (НАТО)

Впоследствии антизападные и антиамериканские настроения в стране постепенно сошли на нет, и в 1981 году Греция вернулась к участию в военной организации альянса.

Ранее сосед Греции, Македония, начала процесс по вступлению в НАТО. Ожидается, что уже в 2019 году процесс будет завершен.