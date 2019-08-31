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Греция 45 лет назад попросила о выходе из НАТО и через семь лет вернулась обратно

08:51, 31.08.2019 1
Греция 45 лет назад попросила о выходе из НАТО и через семь лет вернулась обратно
Фото: pixabay.com

45 лет назад, 31 августа 1974 года, Греция в знак протеста против оккупации Турцией северного Кипра вышла из Организации Североатлантического договора (НАТО)

Впоследствии антизападные и антиамериканские настроения в стране постепенно сошли на нет, и в 1981 году Греция вернулась к участию в военной организации альянса.

Ранее сосед Греции, Македония, начала процесс по вступлению в НАТО. Ожидается, что уже в 2019 году процесс будет завершен.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:58
    СССР тоже подавал заявление о вступлении в НАТО - но ему отказали.

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