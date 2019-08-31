День в истории: начало Второй мировой, рекорд Стаханова и День блога
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День ветеринарного работника в России
- День дальнобойщика в России
- Международный день блога
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1302 — Франция и Сицилия договорились завершить религиозную войну между собой.
- 1674 — в Род-Айленде (США) запрещена продажа спиртных напитков индейцам.
- 1806 — Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.
- 1827 — император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.
- 1900 — начались продажи «Кока-Колы» в Британии.
- 1907 — Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанта) созданный в противовес «Тройственному союзу».
- 1909 — арестованный за революционную деятельность 16-летний Владимир Маяковский переведен в Бутырскую тюрьму, где он и начал писать стихи.
- 1919 — в Ирландии отменена цензура печати.
- 1925 — принятие декрета о введении всеобщего начального обучения в СССР.
- 1935 — рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.
- 1939 — инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глайвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего началась Вторая мировая война.
- 1957 — провозглашена независимость Малайской Федерации (с 1963 г. — Малайзия).
- 1974 — Греция заявила о решении выйти из НАТО.
- 1986 — Крушение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Погибло 423 человека.
- 1994 — Завершен вывод российских войск из Германии.
- 1999 — в Москве на Манежной площади произошел взрыв. В результате взрыва одна женщина погибла, 4 человека были тяжело ранены, еще около 30 человек пострадало.
- 2004 — в Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошел теракт, погибло 10 человек.
В этот день родились следующие известные личности:
- 12 г. н. э. — Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) древнеримский император (37—41).
- 1749 — Александр Радищев — русский писатель, философ, поэт, революционер.
- 1853 — Алексей Брусилов — русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог.
- 1872 — Матильда Кшесинская — русская артистка балета и педагог польского происхождения.
- 1949 — Ричард Гир, американский актер.
В этот день умерли:
- 1941 — Марина Цветаева — русская поэтесса, прозаик, переводчик.
- 1997 — в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.
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