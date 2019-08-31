День в истории: начало Второй мировой, рекорд Стаханова и День блога

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:



День ветеринарного работника в России

День дальнобойщика в России

Международный день блога

В этот день произошли такие значимые события, как:

1302 — Франция и Сицилия договорились завершить религиозную войну между собой.

1674 — в Род-Айленде (США) запрещена продажа спиртных напитков индейцам.

1806 — Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.

1827 — император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.

1900 — начались продажи «Кока-Колы» в Британии.

1907 — Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанта) созданный в противовес «Тройственному союзу».

1909 — арестованный за революционную деятельность 16-летний Владимир Маяковский переведен в Бутырскую тюрьму, где он и начал писать стихи.

1919 — в Ирландии отменена цензура печати.

1925 — принятие декрета о введении всеобщего начального обучения в СССР.

1935 — рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.

1939 — инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глайвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего началась Вторая мировая война.

1957 — провозглашена независимость Малайской Федерации (с 1963 г. — Малайзия).

1974 — Греция заявила о решении выйти из НАТО.

1986 — Крушение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Погибло 423 человека.

1994 — Завершен вывод российских войск из Германии.

1999 — в Москве на Манежной площади произошел взрыв. В результате взрыва одна женщина погибла, 4 человека были тяжело ранены, еще около 30 человек пострадало.

2004 — в Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошел теракт, погибло 10 человек.

В этот день родились следующие известные личности:

12 г. н. э. — Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) древнеримский император (37—41).

1749 — Александр Радищев — русский писатель, философ, поэт, революционер.

1853 — Алексей Брусилов — русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог.

1872 — Матильда Кшесинская — русская артистка балета и педагог польского происхождения.

1949 — Ричард Гир, американский актер.

В этот день умерли: