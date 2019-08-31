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День в истории: начало Второй мировой, рекорд Стаханова и День блога

01:28, 31.08.2019
День в истории: начало Второй мировой, рекорд Стаханова и День блога

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 31 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День ветеринарного работника в России
  • День дальнобойщика в России
  • Международный день блога

В этот день произошли такие значимые события, как:

  • 1302 — Франция и Сицилия договорились завершить религиозную войну между собой.
  • 1674 — в Род-Айленде (США) запрещена продажа спиртных напитков индейцам.
  • 1806 — Александр I провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России.
  • 1827 — император Николай I издал рескрипт о том, что крепостные крестьяне и дворовые люди не должны обучаться в заведениях выше приходских и уездных училищ.
  • 1900 — начались продажи «Кока-Колы» в Британии.
  • 1907 — Англия, Россия и Франция сформировали военно-политический союз (Антанта) созданный в противовес «Тройственному союзу».
  • 1909 — арестованный за революционную деятельность 16-летний Владимир Маяковский переведен в Бутырскую тюрьму, где он и начал писать стихи.
  • 1919 — в Ирландии отменена цензура печати.
  • 1925 — принятие декрета о введении всеобщего начального обучения в СССР.
  • 1935 — рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.
  • 1939 — инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глайвице, послужившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего началась Вторая мировая война.
  • 1957 — провозглашена независимость Малайской Федерации (с 1963 г. — Малайзия).
  • 1974 — Греция заявила о решении выйти из НАТО.
  • 1986 — Крушение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов». Погибло 423 человека.
  • 1994 — Завершен вывод российских войск из Германии.
  • 1999 — в Москве на Манежной площади произошел взрыв. В результате взрыва одна женщина погибла, 4 человека были тяжело ранены, еще около 30 человек пострадало.
  • 2004 — в Москве у входа на станцию метро «Рижская» произошел теракт, погибло 10 человек.

В этот день родились следующие известные личности:

  • 12 г. н. э. — Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) древнеримский император (37—41).
  • 1749 — Александр Радищев — русский писатель, философ, поэт, революционер.
  • 1853 — Алексей Брусилов — русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог.
  • 1872 — Матильда Кшесинская — русская артистка балета и педагог польского происхождения.
  • 1949 — Ричард Гир, американский актер.

В этот день умерли:

  • 1941 — Марина Цветаева — русская поэтесса, прозаик, переводчик.
  • 1997 — в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана.
Общество
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