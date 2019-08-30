На охрану WorldSkills Kazan привлекли 5,5 тысяч полицейских и росгвардейцев

Во время проведения 45-го чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани для обеспечения правопорядка были задействованы 5,5 тысяч полицейских и росгвардейцев. Организаторы привлекли 1200 работников ЧОП.

Нарушений порядка за это время не допущено, передает пресс-служба МВД Татарстана. При этом за время чемпионата сотрудники правоохранительных органов раскрыли 8 преступлений, задержали 5 преступников, находящихся в розыске, пресекли 374 административных правонарушения.

Кроме того, за время чемпионата сотрудники правоохранительных органов осмотрели более 11 тысяч автомобилей, в том числе почти 900 автобусов. В ходе осмотров выявили один факт незаконной перевозки наркотиков.



Напомним, нашумевшей стала история о том, как в Казани росгвардейцы вернули иностранному гостю, приехавшему на церемонию открытия WorldSkills Kazan потерянные 200 тысяч рублей и билеты на самолет.

