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День в истории: начало Северной войны, День Татарстана, годовщина смерти Кобзона

00:30, 30.08.2019
День в истории: начало Северной войны, День Татарстана, годовщина смерти Кобзона
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день жертв насильственных исчезновений;
  • День Татарстана и Казани.

Также на 30 августа выпали такие значимые события:

  • 1700 — началась Северная война между Россией и Швецией;
  • 1703 — произошло первое наводнение в истории Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра;
  • 1842 — между Северным и Балтийским морями, в проливе Скагеррак, наскакивает на подводные камни и терпит крушение идущий под Андреевским флагом «Ингерманланд» — 74-пушечный линейный корабль Военно-морского флота Российской империи. В результате катастрофы погибли 340 подданных Российской империи;
  • 1873 — открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа;
  • 1918 — покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина;
  • 1957 — в СССР для иностранцев открыты пять городов;
  • 1963 — чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена «горячая линия»;
  • 1973 — в Кении запрещена охота на слонов;
  • 1974 — железнодорожная катастрофа в Загребе (Югославия). Погибли 153 человека, 90 ранены;
  • 1990 — принимается декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан;
  • 1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель;
  • 1999 — в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии;
  • 2002 — под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяженности мост через Амурскую протоку. Его длина — 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки — всего за месяц;
  • 2009 — Белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.

В этот день родились:

  • 1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница («Франкенштейн, или Современный Прометей»);
  • 1860 — Исаак Левитан (ум. 1900), российский художник;
  • 1871 — Эрнест Резерфорд (ум. 1937), британский ученый, «отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской премии по химии (1908);
  • 1884 — Теодор Сведберг (ум. 1971), шведский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1926);
  • 1913 — Ричард Стоун (ум. 1991), английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1984);
  • 1937 — Брюс МакЛарен (ум. 1970), новозеландский автогонщик «Формулы-1», основатель команды «МакЛарен»;
  • 1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии;
  • 1958 — Анна Политковская (убита в 2006), журналистка и правозащитница;
  • 1967 — Тимур Кизяков, автор и ведущий программы «Когда все дома».

Ушли из жизни:

  • 1114 — Алипий Печерский, первый русский иконописец;
  • 1940 Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат;
  • 1957 — Алексей Костяков (р. 1887), известный российский ученый, основоположник отечественной мелиоративной науки;
  • 2003 — Чарльз Бронсон (р. 1921), американский киноактер;
  • 2006 — Гленн Форд (р. 1916), американский киноактер;
  • 2006 — Игорь Кио (р. 1944), советский и российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РФ;
  • 2006 — Александр Руденко-Десняк (р. 1936), украинский и российский журналист и общественный деятель;
  • 2018 — Иосиф Кобзон (р. 1937), эстрадный певец и политический деятель, народный артист СССР.
Общество Татарстан
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