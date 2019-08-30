День в истории: начало Северной войны, День Татарстана, годовщина смерти Кобзона
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день жертв насильственных исчезновений;
- День Татарстана и Казани.
Также на 30 августа выпали такие значимые события:
- 1700 — началась Северная война между Россией и Швецией;
- 1703 — произошло первое наводнение в истории Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на два метра;
- 1842 — между Северным и Балтийским морями, в проливе Скагеррак, наскакивает на подводные камни и терпит крушение идущий под Андреевским флагом «Ингерманланд» — 74-пушечный линейный корабль Военно-морского флота Российской империи. В результате катастрофы погибли 340 подданных Российской империи;
- 1873 — открыт необитаемый арктический архипелаг, названный Землей Франца-Иосифа;
- 1918 — покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина;
- 1957 — в СССР для иностранцев открыты пять городов;
- 1963 — чтобы уменьшить риск случайной ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном установлена «горячая линия»;
- 1973 — в Кении запрещена охота на слонов;
- 1974 — железнодорожная катастрофа в Загребе (Югославия). Погибли 153 человека, 90 ранены;
- 1990 — принимается декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан;
- 1993 — на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель;
- 1999 — в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора проголосовало за независимость от Индонезии;
- 2002 — под Хабаровском был открыт уникальный по своей протяженности мост через Амурскую протоку. Его длина — 750 метров. Это единственное подобное сооружение в России. Мост был построен в рекордные сроки — всего за месяц;
- 2009 — Белорусский Су-27 разбился на авиашоу в Польше. Пилоты погибли.
В этот день родились:
- 1797 — Мэри Шелли (ум. 1851), английская писательница («Франкенштейн, или Современный Прометей»);
- 1860 — Исаак Левитан (ум. 1900), российский художник;
- 1871 — Эрнест Резерфорд (ум. 1937), британский ученый, «отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской премии по химии (1908);
- 1884 — Теодор Сведберг (ум. 1971), шведский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1926);
- 1913 — Ричард Стоун (ум. 1991), английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1984);
- 1937 — Брюс МакЛарен (ум. 1970), новозеландский автогонщик «Формулы-1», основатель команды «МакЛарен»;
- 1954 — Александр Лукашенко, президент Белоруссии;
- 1958 — Анна Политковская (убита в 2006), журналистка и правозащитница;
- 1967 — Тимур Кизяков, автор и ведущий программы «Когда все дома».
Ушли из жизни:
- 1114 — Алипий Печерский, первый русский иконописец;
- 1940 Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон, Нобелевский лауреат;
- 1957 — Алексей Костяков (р. 1887), известный российский ученый, основоположник отечественной мелиоративной науки;
- 2003 — Чарльз Бронсон (р. 1921), американский киноактер;
- 2006 — Гленн Форд (р. 1916), американский киноактер;
- 2006 — Игорь Кио (р. 1944), советский и российский артист цирка, иллюзионист, народный артист РФ;
- 2006 — Александр Руденко-Десняк (р. 1936), украинский и российский журналист и общественный деятель;
- 2018 — Иосиф Кобзон (р. 1937), эстрадный певец и политический деятель, народный артист СССР.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым