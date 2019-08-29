Эксперты назвали потери российских нефтяников от механизма, стабилизирующего цены на бензин

С января 2019 года начал действовать демпфирующий механизм в нефтяной отрасли, компенсирующий компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок. За это время нефтяники потеряли 226 млрд рублей, получив в качестве компенсации о правительства 179 млрд рублей.

Таким образом компании все равно потеряли 47 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора исследовательской группы «Петромаркет» Ивана Хомутова.

«Демпфер не сработал так, как задумывался, а лишь выступил неким механизмом компенсации части убытков для нефтяников», — пояснил он.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Она будет произведена задним числом, с 1 июля 2019 года,

С этого числа нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).