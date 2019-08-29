«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток

По итогам первого полугодия 2019 года ПАО «Сургутнефтегаз» получило убыток в размере 15,5 млрд рублей. Год назад компания получила 390 млрд рублей прибыли.

Таким образом, компания получила убыток впервые за три года. В первом полугодии 2016 года из-за курсовых разниц этот показатель составил 103,8 млрд рублей.

В этом году причиной убытка также стали курсовые разницы в 304,6 млрд рублей, пишут «Ведомости».

«Сургутнефтегаз» — одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль компании увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. В прошлом году «Сургутнефтегаз» по данному показателю занял второе место в России, уступив только «Газпрому», заработавшему в 2018 г. 1,5 трлн руб. По