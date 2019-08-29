Итоги дня: премия Ага Хана, новый зоопарк и предложения по транспортному налогу

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 августа.

Программа развития общественных пространств Татарстана стала лауреатом международной премии Ага Хана в области архитектуры. Команда Наталии Фишман-Бекмамбетовой получит долю из призового фонда в $1 млн. Часть денег пойдет на приглашение специалистов по исламской архитектуре.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новый казанский зоопарк. Он осмотрел территорию и вольеры «Реки Замбези». Тем временем Минстрой РТ раскрыл подробности, для кого построены вольеры, сколько человек вместит объект и какую площадь он занимает.

Счетная палата заявила, что транспортный налог с повышающим коэффициентом начисляется недостаточно эффективно. В ведомстве предложили применять повышение не по цене, а по мощности автомобиля.

Минниханов отрицательно отозвался на предложение губернатора Калужской области сделать 11 ноября Днем окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига. Осудил такой проект и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

АО «Интерскол-Алабуга» признали банкротом. Еще несколько лет назад компания входила в число самых быстрорастущих в Европе.

Проект нового генплана Казани предполагает, что к 2035 году в столице республики могут появиться 11 набережных и 600 скверов.



«Одноклассники» запустили интерфейс на татарском языке. Таким образом соцсеть поддерживает День республики.

Росстат оценил объем теневой экономики в стране в 11,7 трлн, или 12,7% ВВП, на 2017 год.

