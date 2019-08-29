«Крылья Советов» могут подписать игрока португальской «Бенфики»
«Крылья Советов» могут подписать контракт с защитником португальской «Бенфики» Виталием Лысцовым, сообщает «Спорт-Экспресс».
24-летний россиянин выступает за вторую команду португальцев и ранее находился в аренде в клубах «Тондела» и «Лейрия».
Отметим, что «Бенфика» является действующим победителем чемпионата Португалии.
Ранее сообщалось, что в «Крылья Советов» может перейти вратарь «Спартака» Александр Селихов.СпортФутболОбщество
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