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«Крылья Советов» могут подписать игрока португальской «Бенфики»

11:46, 29.08.2019
«Крылья Советов» могут подписать игрока португальской «Бенфики»
Фото: alchetron.com

«Крылья Советов» могут подписать контракт с защитником португальской «Бенфики» Виталием Лысцовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

24-летний россиянин выступает за вторую команду португальцев и ранее находился в аренде в клубах «Тондела» и «Лейрия».

Отметим, что «Бенфика» является действующим победителем чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что в «Крылья Советов» может перейти вратарь «Спартака» Александр Селихов.

СпортФутболОбщество
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