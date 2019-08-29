Главное к утру: самолеты на трассе в Татарстане, Казань в новом рейтинге Варламова, база речных наводнений

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 29 августа.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-президентом WorldSkills International Саймоном Бартли и вновь избранным главой организации Йосом де Гои. Глава РТ вручил им благодарность президента Республики Татарстан — за большой вклад в подготовку и проведение в Казани в 2019 году мирового чемпионата WorldSkills.



Казань и Альметьевск попали в список городов России, у которых есть чему поучиться. Перечень составил блогер Илья Варламов. По его мнению, в столице Татарстана к ЧМ-2018 по футболу на территории озерной системы Кабан сделали лучшую набережную в России.

Министерство обороны России опубликовало видео, как 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане. Это произошло в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которое проходит на территории Центрального военного округа.



Иностранные ученые вместе со специалистами географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали международную базу данных речных наводнений и паводков в Европе. Она нужна, чтобы разработать комплекс мер защиты от наводнений. База содержит информацию о максимальных расходах воды и датах их прохождения более чем на 3 700 гидрометрических станциях, из которых свыше 200 находятся на западе европейской части России.



ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» выделит 709,8 млн рублей на строительство школы в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ. Согласно техзаданию, школа должна быть построена до 30 апреля 2020 года. В перечень работ входят подготовка территории строительства, строительство основных объектов, наружных сетей, сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории, временные здания и т. д.



В 2020 году на портале госуслуг появится возможность узнать полную историю автомобиля. Отмечается, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».



Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений на дорогах может уменьшиться. Их владельцы в скором времени не смогут получать процент от собранных штрафов.

