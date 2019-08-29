День в истории: заочное обучение в вузах, День спецназа в России, рождение Майкла Джексона
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 29 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Международный день действий против ядерных испытаний;
- День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России.
Также на 28 августа выпали такие значимые события:
- 1698 — Петр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду;
- 1758 — в Нью-Джерси создана первая индейская резервация;
- 1842 — Нанкинским договором между Великобританией и Китаем окончилась Первая опиумная война. По договору Китай уступил Великобритании Гонконг и открыл для ее судов пять портов, а также выплатил 23 миллиона долларов военных контрибуций;
- 1883 — в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту;
- 1885 — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл;
- 1898 — в Огайо основана компания Goodyear;
- 1910 — вступил в силу Договор о присоединении Кореи к Японии, Корея стала японской колонией;
- 1938 — в СССР введено заочное обучение в вузах;
- 1939 — вышел первый номер «Военно-исторического журнала»;
- 1949 — испытание первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне (СССР);
- 1957 — сформированы пять отдельных батальонов специального назначения (спецназ), подчинявшихся командующим военных округов и групп войск;
- 1991 — Верховный Совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики»;
- 1991 — выступая по «Радио Россия», президент РСФСР Борис Ельцин заявил, что «идея Союза себя не исчерпала» и что «нас не должно пугать объявление рядом республик своей независимости»;
- 2001 — обнаружен человеческий ген долголетия;
- 2009 — во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона (в его день рождения).
В этот день родились:
- 1632 — Джон Локк (ум. 1704), английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания;
- 1904 Вернер Форсман, немецкий хирург, Нобелевский лауреат;
- 1926 — Геннадий Швейкин, советский и российский ученый-химик и общественный деятель, академик АН СССР и РАН;
- 1936 — Джон Маккейн (ум. 2018), американский политик, сенатор.
- 1958 — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, «король поп-музыки»;
- 1958 — Ольга Зарубина, русская советская певица и актриса.
Ушли из жизни:
- 1533 — Атауальпа, последний правитель империи инков;
- 1967 — Чарльз Дэрроу, американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым