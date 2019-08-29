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День в истории: заочное обучение в вузах, День спецназа в России, рождение Майкла Джексона

00:22, 29.08.2019
День в истории: заочное обучение в вузах, День спецназа в России, рождение Майкла Джексона
Фото: ﻿realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 29 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • Международный день действий против ядерных испытаний;
  • День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России.

Также на 28 августа выпали такие значимые события:

  • 1698 — Петр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду;
  • 1758 — в Нью-Джерси создана первая индейская резервация;
  • 1842 — Нанкинским договором между Великобританией и Китаем окончилась Первая опиумная война. По договору Китай уступил Великобритании Гонконг и открыл для ее судов пять портов, а также выплатил 23 миллиона долларов военных контрибуций;
  • 1883 — в Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту;
  • 1885 — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл;
  • 1898 — в Огайо основана компания Goodyear;
  • 1910 — вступил в силу Договор о присоединении Кореи к Японии, Корея стала японской колонией;
  • 1938 — в СССР введено заочное обучение в вузах;
  • 1939 — вышел первый номер «Военно-исторического журнала»;
  • 1949 — испытание первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне (СССР);
  • 1957 — сформированы пять отдельных батальонов специального назначения (спецназ), подчинявшихся командующим военных округов и групп войск;
  • 1991 — Верховный Совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики»;
  • 1991 — выступая по «Радио Россия», президент РСФСР Борис Ельцин заявил, что «идея Союза себя не исчерпала» и что «нас не должно пугать объявление рядом республик своей независимости»;
  • 2001 — обнаружен человеческий ген долголетия;
  • 2009 — во всем мире прошла волна многочисленных флешмобов памяти Майкла Джексона (в его день рождения).

В этот день родились:

  • 1632 — Джон Локк (ум. 1704), английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания;
  • 1904 Вернер Форсман, немецкий хирург, Нобелевский лауреат;
  • 1926 — Геннадий Швейкин, советский и российский ученый-химик и общественный деятель, академик АН СССР и РАН;
  • 1936 — Джон Маккейн (ум. 2018), американский политик, сенатор.
  • 1958 — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, «король поп-музыки»;
  • 1958 — Ольга Зарубина, русская советская певица и актриса.

Ушли из жизни:

  • 1533 — Атауальпа, последний правитель империи инков;
  • 1967 — Чарльз Дэрроу, американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия».
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