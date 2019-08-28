День в истории: основание Toyota, день рождения Финчера, изъятие копеек
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 августа. Сегодня отмечается:
- Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Также на 28 августа выпали такие значимые события:
- 1565 — основан Сан-Агостин (Флорида), первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке;
- 1842 — потерпел крушение британский корабль «Ватерлоо», погибло 189 человек;
- 1910 — Черногория провозгласила полную независимость от Турции, став независимым королевством во главе с монархом Николой I;
- 1937 — основана автомобильная компания Toyota. Отец-основатель — Киитиро Тоёда;
- 1941 — принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, положивший начало депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан;
- 1946 — США наложили вето на вступление в ООН Монголии и Албании;
- 1961 — в Торонто открыт Хоккейный зал славы;
- 1966 — в Аргентине отменено право на забастовку;
- 1988 — произошла трагедия во время авиашоу на военной базе Рамштайн;
- 1994 — после 290 лет использования в России изъяты из обращения копейки;
- 2000 — в Лондоне начался самый крупный уличный праздник Европы — Ноттинг-Хилльский карнавал.
В этот день родились:
- 1749 — Иоганн Вольфганг Гете (ум. 1832), немецкий ученый, писатель, мыслитель, государственный деятель;
- 1824 — Дмитрий Ровинский (ум. 1895), российский юрист, историк искусства, коллекционер, почетный член Петербургской АН и Академии художеств;
- 1925 — Аркадий Стругацкий (ум. 1991), советский писатель-фантаст, переводчик;
- 1943 — Валентина Заворотнюк, театральная актриса, народная артистка России;
- 1962 — Дэвид Финчер, американский кинорежиссер и клипмейкер;
- 1969 — Джек Блэк, американский актер-комик и музыкант.
Ушли из жизни:
- 632 — Фатима Захра (р. 604), младшая дочь пророка Мухаммеда;
- 1911 — Дмитрий Цертелев (р. 1852), русский философ, поэт, публицист, литературный критик.
- 1979 — Константин Симонов (р. 1915), советский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда;
- 1987 — Джон Хьюстон (р. 1906), американский кинорежиссер, актер, обладатель двух «Оскаров»;
- 2007 — Антонио Пуэрта (р. 1984), испанский футболист;
- 2018 — Татьяна Кузнецова (р. 1941), советский космонавт-испытатель.
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