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Игрок итальянского «Интера» Жоау Мариу перешел в «Локомотив»

21:29, 27.08.2019
Игрок итальянского «Интера» Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Фото: twitter.com/fclokomotiv

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

Соглашение между клубами предусматривает аренду игрока на текущий сезон с последующим выкупом, по некоторым данным, за 18 млн евро. Ранее сообщалось, что зарплата Мариу составит около 3,5 евро.

За «Локомотив» игрок будет выступать под 23-м номером.

В прошедшем сезоне Мариу выступал в Серии А, где провел 20 матчей и отметился одним забитым мячом и голевой передачей. Португалец является чемпионом Европы-2016 по футболу.

СпортФутбол
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