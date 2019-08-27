Итоги дня: закрытие WorldSkills, VIP-вертолет и гонорар Тагира Метшина

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 августа.

Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия WorldSkills. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Перед этим российский лидер встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Они посетили авиасалон МАКС в Жуковском. Там Путин показал Эрдогану и казанский Ми-38 в VIP-комплектации. Татарстан впервые был представлен на этом авиасалоне.

В Казани показали фильм «Команда мечты», в котором снялся Тагир Метшин. Создатели картины рассказали какой гонорар получил сын мэра Казани за одну из главных ролей.