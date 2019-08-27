Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Казани. Глава государства прибыл в столицу Татарстана для участия в церемонии закрытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил телеграм-канал «Аппаратная».
По данным сервиса flightradar24, в Казани сели несколько самолетов летного отряда «Россия», перевозящего первых лиц государства.
Первым приземлился Ту-104, затем Ту-214ПУ (один из самолетов, используемых для транспортировки президента). Далее прибыл Aн-148-100EA.
ОбществоВласть Татарстан
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