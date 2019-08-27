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Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills

19:04, 27.08.2019
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Фото: prav.tatar.ru

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Казани. Глава государства прибыл в столицу Татарстана для участия в церемонии закрытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщил телеграм-канал «Аппаратная».

По данным сервиса flightradar24, в Казани сели несколько самолетов летного отряда «Россия», перевозящего первых лиц государства.

Первым приземлился Ту-104, затем Ту-214ПУ (один из самолетов, используемых для транспортировки президента). Далее прибыл Aн-148-100EA.

ОбществоВласть Татарстан
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