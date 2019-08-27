В Казани впервые пройдет этап Кубка мира по мотосерфингу

Впервые в Казани пройдет UIM Этап Кубка мира по мотосерфингу. Соревнования будут проходить с 29 августа по 1 сентября в акватории реки Казанка, около Центра семьи «Казан».

В состязании будут участвовать около 50 спортсменов более чем из 10 стран мира. 30 августа спортсмены испытают трассу и проведут первые заезды. 31 августа состоятся соревнования и 1 сентября пройдут финальные гонки турнира, передает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Вход для гостей и посетителей свободный. Гонку можно будет наблюдать с открытых площадок, которые находятся поблизости.

Мотосерфинг представляет собой микс мотоспорта и серфинга, участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе.

Ранее сообщалось, что в сентябре Казань примет чемпионат России по водно-моторному спорту. Лучших аквабайкеров страны определят на озере Нижний Кабан.

